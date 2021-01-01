Microsoft Surface Laptop 4 15 против Laptop 3 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2214 vs 1233 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.54 кг
|Ширина
|339.5 мм
|339.5 мм
|Высота
|244 мм
|244 мм
|Толщина
|14.7 мм
|14.6 мм
|Площадь
|828 см2
|828 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~80.9%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|40 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|2496 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1558:1
|1042:1
|Цветовой охват sRGB
|97.7%
|99.4%
|Охват Adobe RGB
|62%
|63.4%
|Охват DCI-P3
|-
|75%
|Время отклика
|45 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|306 граммов
|287 граммов
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.7 дБ
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-3.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +38%
1487
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +38%
4814
3495
Cinebench R20 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +36%
580
Cinebench R20 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +80%
2214
1233
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|512
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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