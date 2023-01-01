Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.27 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.27 и 2.04 кг) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (687 и 880 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 52.6 Вт*ч большей батареей (100 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 52.6 Вт*ч большей батареей (100 и 47.4 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 2.04 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 687 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~84.3% Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 39 дБ 46.1 дБ

Дисплей 2256 x 1504 3072 x 1920 Диагональ 13.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2019) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Surface Laptop 5 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 36% more screen space Тесты экрана Контрастность 1300:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 97% 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 43 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 400 нит MacBook Pro 16 (2019) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 305 граммов 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +127% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 2666 МГц Тип LPDDR5X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.7 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.