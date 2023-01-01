Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.27 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.27 и 2.15 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (687 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 6269 баллов

На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 6269 баллов Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 26% более четкий дисплей – 254 против 201 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 2.15 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 687 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~86.2% Боковые рамки 11.3 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2256 x 1504 3456 x 2234 Диагональ 13.5 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1300:1 1000000:1 Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д MacBook Pro 16 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1344 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 40 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +382% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота - 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.