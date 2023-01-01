Microsoft Surface Laptop 5 13.5 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
- Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.27 и 1.65 кг)
- Сенсорный экран
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 6488 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 28.6 Вт*ч большей батареей (76 и 47.4 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|1.65 кг
|Размеры
|308 x 223 x 14.5 мм
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|Площадь
|687 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~80.2%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серый
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|Adaptive Sync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Surface Laptop 5 13.5
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~4% more screen space
|Контрастность
|1300:1
|1041:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.3%
|Охват DCI-P3
|-
|98.5%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|305 граммов
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
10329
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
15324
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2000 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Производительность GPU
1.41 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.7 мм
|Размер
|11.5 x 7.7 см
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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