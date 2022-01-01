Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.27 и 1.4 кг)

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 5922 баллов

Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.4 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 687 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.4% Боковые рамки 11.3 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 2256 x 1504 2880 x 1800 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 5486:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 94.7% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д Vivobook Pro 14 OLED (M3401) 600 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 0 Вт 90 / 120 Вт Вес зарядного устройства - 480 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 712 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1057 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206% 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 3200 МГц Тип LPDDR5X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.