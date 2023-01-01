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Microsoft Surface Laptop 5 13.5 против Dell Latitude 7430

54 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
VS
48 из 100
Dell Latitude 7430
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
Dell Latitude 7430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 5 13.5 и Dell Latitude 7430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 7430
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 5 13.5
vs
Latitude 7430

Корпус

Вес 1.27 кг 1.22 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
Площадь 687 см2 671 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.5%
Боковые рамки 11.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый, Серый
Материал Алюминий Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 5 13.5
400 нит
Latitude 7430
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 305 граммов 349 / 380 / 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Laptop 5 13.5
1.41 терафлопс
Latitude 7430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость ~78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.7 см 11.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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