Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 0 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.27 и 1.84 кг)

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.27 и 1.84 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 39% более четкий дисплей – 201 против 145 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 39% более четкий дисплей – 201 против 145 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (687 и 793 см2) Причины выбрать Dell Precision 5570 Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 6434 баллов

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 6434 баллов Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.84 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм Площадь 687 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~89% Боковые рамки 11.3 мм 4.2 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 43 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 121.3% Охват Adobe RGB - 82.5% Охват DCI-P3 - 94% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д Precision 5570 500 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB TGP 15 Вт 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1140 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс Precision 5570 +249% 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота - 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.