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Microsoft Surface Laptop 5 13.5 против Dell Precision 5570

53 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
VS
60 из 100
Dell Precision 5570
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
Dell Precision 5570
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 5 13.5 и Dell Precision 5570 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.27 и 1.84 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 201 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (687 и 793 см2)
Причины выбрать Dell Precision 5570
  • Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 6434 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 5 13.5
vs
Precision 5570

Корпус

Вес 1.27 кг 1.84 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм
Площадь 687 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~89%
Боковые рамки 11.3 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 121.3%
Охват Adobe RGB - 82.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1140 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 0 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Laptop 5 13.5
1.41 терафлопс
Precision 5570 +249%
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота - 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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