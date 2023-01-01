Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U AMD Ryzen 7 7736U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 330 граммов меньше (1.27 и 1.6 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.27 и 1.6 кг) Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Dragonfly Pro Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 6434 баллов

На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 6434 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.6 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм Площадь 687 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~81% Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1300:1 1638:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 77.4% Охват DCI-P3 - 76.6% Время отклика - 50 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д Dragonfly Pro 400 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 64.6 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 96 Вт Вес зарядного устройства - 278 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 0 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс Dragonfly Pro +161% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота - 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.