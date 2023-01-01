Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.27 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.27 и 2.4 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 47% более четкий дисплей – 201 против 137 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 47% более четкий дисплей – 201 против 137 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (687 и 962 см2) Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 6488 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 6488 баллов Комплектуется на 22.6 Вт*ч большей батареей (70 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 22.6 Вт*ч большей батареей (70 и 47.4 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 2.4 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 370 x 260 x 23.5 мм Площадь 687 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~74.3% Боковые рамки 11.3 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серый Белый, Серебристый, Синий Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39 дБ 52 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13.5 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Victus 16 (2021 AMD) 16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2 Surface Laptop 5 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 31% more screen space Тесты экрана Контрастность 1300:1 1203:1 Цветовой охват sRGB 97% 100% Охват Adobe RGB - 73.2% Охват DCI-P3 - 72.6% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 +60% 400 нит Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1645 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 40 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) +229% 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.7 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.