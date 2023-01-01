Microsoft Surface Laptop 5 13.5 против HP Victus 16 (2021 AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
- Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.27 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 47% более четкий дисплей – 201 против 137 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (687 и 962 см2)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10036 vs 6488 баллов
- Комплектуется на 22.6 Вт*ч большей батареей (70 и 47.4 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|2.4 кг
|Размеры
|308 x 223 x 14.5 мм
|370 x 260 x 23.5 мм
|Площадь
|687 см2
|962 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~74.3%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серый
|Белый, Серебристый, Синий
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Victus 16 (2021 AMD)
16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2
Surface Laptop 5 13.5
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~31% more screen space
|Контрастность
|1300:1
|1203:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|73.2%
|Охват DCI-P3
|-
|72.6%
|Время отклика
|-
|12 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|200 Вт
|Вес зарядного устройства
|305 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
1477
Geekbench 5 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +11%
6810
Cinebench R23 (одноядерный)
1616
1420
Cinebench R23 (многоядерный)
Victus 16 (2021 AMD) +55%
10036
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1645 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|4.632 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1408
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|88
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD) +229%
4.632 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC245
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78 дБ
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.7 мм
|Размер
|11.5 x 7.7 см
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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