Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6488 vs 4933 баллов

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6488 vs 4933 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.13 и 1.27 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.13 и 1.27 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (57 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.13 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 314.5 x 221.6 x 14.9 мм Площадь 687 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~81.5% Боковые рамки 11.3 мм 6.5 мм Цвета Черный, Серый Черный Материал Алюминий Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39 дБ 34.3 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Surface Laptop 5 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 4% more screen space Тесты экрана Контрастность 1300:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 97% 100% Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 400 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:53 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов 332 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x0.8W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость ~78 дБ ~80.3 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.7 см 11.5 x 5.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.