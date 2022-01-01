Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 Легче – весит на 300 граммов меньше (0.97 и 1.27 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7017 vs 5922 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (610 и 687 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 0.97 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 293.2 x 208.1 x 14.77 мм Площадь 687 см2 610 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.3% Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.9 дБ

Дисплей 2256 x 1504 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Диагональ 13.5 дюймов 13 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 196 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2160 x 1350 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1269:1 Цветовой охват sRGB - 96.1% Охват Adobe RGB - 68.3% Охват DCI-P3 - 66.2% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д ThinkPad X1 Nano Gen 2 450 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 49.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 248 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 0 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Nano Gen 2 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 86.6 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.