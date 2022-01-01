Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U AMD Ryzen 7 Pro 6850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13 Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 5922 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (590 и 687 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.19 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 295 x 200 x 13.99 мм Площадь 687 см2 590 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~86.9% Боковые рамки 11.3 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39.5 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1267:1 Цветовой охват sRGB - 96.5% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 - 67.7% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д ThinkPad Z13 400 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 51.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 0 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс ThinkPad Z13 +161% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота - 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 74.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер - 12.0 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.