Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.27 и 1.37 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6925 vs 5922 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.37 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 304 x 218 x 17.36 мм Площадь 687 см2 663 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.4% Боковые рамки 11.3 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1300:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop 5 13.5 н/д Yoga 6 (13", Gen 7) 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU Surface Laptop 5 13.5 +27% 1.41 терафлопс Yoga 6 (13", Gen 7) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.