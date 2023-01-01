Microsoft Surface Laptop 5 13.5 против Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.27 и 1.37 кг)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6488 vs 4960 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 12.6 Вт*ч большей батареей (60 и 47.4 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|1.37 кг
|Размеры
|308 x 223 x 14.5 мм
|319.4 x 216.4 x 14.6 мм
|Площадь
|687 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~78.1%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный, Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|135°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|39 дБ
|39.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1300:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:45 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|305 граммов
|342 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
6150
4560
Cinebench R23 (одноядерный)
1616
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
6488
4960
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|~78 дБ
|~85.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.2 мм
|Размер
|11.5 x 7.7 см
|10.4 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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