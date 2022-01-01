Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.37 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (646 и 830 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.37 кг Размеры 340 x 244 x 14.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 830 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~79.4% Боковые рамки 11.5 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 2496 x 1664 2560 x 1600 Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1300:1 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 15 н/д MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 0 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU - 1278 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 15 1.69 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) +54% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.