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Microsoft Surface Laptop 5 15 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 15
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Microsoft Surface Laptop 5 15
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 5 15 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.37 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (646 и 830 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 5 15
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.37 кг
Размеры 340 x 244 x 14.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 830 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~79.4%
Боковые рамки 11.5 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Surface Laptop 5 15
1.69 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +54%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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