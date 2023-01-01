Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея 0 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1255U - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15 Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.54 и 2.42 кг)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.54 и 2.42 кг) Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (830 и 971 см2) Причины выбрать Dell Alienware m15 R7 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 228-311% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 228-311% больше FPS в играх На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 7912 баллов

На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 7912 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.42 кг Размеры 340 x 244 x 14.7 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм Площадь 830 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~69.1% Боковые рамки 11.5 мм 5.4 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 53.9 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Surface Laptop 5 15 н/д Alienware m15 R7 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 0 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 48 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 48 Производительность GPU Surface Laptop 5 15 1.69 терафлопс Alienware m15 R7 +415% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота - 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.