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Microsoft Surface Laptop 5 15 против Dell Alienware m15 R7

54 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 15
VS
62 из 100
Dell Alienware m15 R7
Microsoft Surface Laptop 5 15
Dell Alienware m15 R7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Батарея 0 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1255U
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 5 15 и Dell Alienware m15 R7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.54 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (830 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R7
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 228-311% больше FPS в играх
  • На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16728 vs 7912 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 5 15
vs
Alienware m15 R7

Корпус

Вес 1.54 кг 2.42 кг
Размеры 340 x 244 x 14.7 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм
Площадь 830 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~69.1%
Боковые рамки 11.5 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 53.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 0 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 0 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 48 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 48
Производительность GPU
Surface Laptop 5 15
1.69 терафлопс
Alienware m15 R7 +415%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота - 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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