Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 1255U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.54 и 2.31 кг)

Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.54 и 2.31 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 50% более четкий дисплей – 200 против 133 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 200 против 133 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (830 и 929 см2) Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 7912 баллов

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 7912 баллов Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.31 кг Размеры 340 x 244 x 14.7 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм Площадь 830 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~90.2% Боковые рамки 11.5 мм 4.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Жидкий металл - Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1300:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop 5 15 н/д XPS 17 9730 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 97 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 0 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 505 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 15 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 7.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 0 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 48 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 5 15 1.69 терафлопс XPS 17 9730 (2023) +332% 7.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота - 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.