Microsoft Surface Laptop 5 15 против LG Gram 14 2-in-1 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
- Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (0.99 и 1.54 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8884 vs 7075 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (689 и 830 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|0.99 кг
|Размеры
|340 x 244 x 14.7 мм
|314 x 219.5 x 16.75 мм
|Площадь
|830 см2
|689 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~82.5%
|Боковые рамки
|11.5 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1300:1
|1200:1
|Охват DCI-P3
|-
|99%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1585
Geekbench 5 (многоядерный)
6604
7430
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Laptop 5 15 +15%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
7075
8884
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|-
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.1 x 6.9 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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