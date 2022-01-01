Microsoft Surface Laptop 5 15 против Laptop 4 13.5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
- На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7144 vs 4831 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.28 и 1.54 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (687 и 830 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.28 кг
|Размеры
|340 x 244 x 14.7 мм
|308 x 223 x 14.5 мм
|Площадь
|830 см2
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~79%
|Боковые рамки
|11.5 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1300:1
|1424:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|66.8%
|Охват DCI-P3
|-
|64.7%
|Время отклика
|-
|50 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|306 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 5 15 +28%
1593
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 5 15 +46%
6519
Cinebench R23 (одноядерный)
Surface Laptop 5 15 +28%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Laptop 5 15 +48%
7144
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|-
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|78.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.4 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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