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Microsoft Surface Laptop Go 2 против Acer Chromebook 311

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
32 из 100
Acer Chromebook 311
Microsoft Surface Laptop Go 2
Acer Chromebook 311
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Acer Chromebook 311 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • На 586% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 711 баллов
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Chromebook 311
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.1 и 1.24 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
Chromebook 311

Корпус

Вес 1.24 кг 1.1 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 296 x 199 x 18.15 мм
Площадь 574 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~63%
Боковые рамки 8 мм 19.6 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 96
Блоки текстурирования (TMUs) 40 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2 +907%
1.41 терафлопс
Chromebook 311
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Нет
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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