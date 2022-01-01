Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 4GB Накопитель - 128GB 256GB - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 529% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 776 баллов

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.24 и 1.7 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (574 и 755 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 149 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 314 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.7 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм Площадь 574 см2 755 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~71.6% Боковые рамки 8 мм 7.8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Chromebook 314 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 96 Блоки текстурирования (TMUs) 40 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +907% 1.41 терафлопс Chromebook 314 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 32GB 64GB 128GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 128 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да -

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.