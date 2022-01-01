Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх

На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 1733 баллов

Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (574 и 688 см2) Причины выбрать Acer Chromebook 512 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.3 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 574 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~62.4% Боковые рамки 8 мм 21.8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1366 x 912 Диагональ 12.4 дюймов 12 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Chromebook 512 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +370% 1.41 терафлопс Chromebook 512 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 32GB 64GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.