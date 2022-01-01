Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 На 597% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 700 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (574 и 685 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.3 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 574 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~78.9% Боковые рамки 8 мм 6.5 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 952:1 Цветовой охват sRGB - 61.8% Охват Adobe RGB - 42.9% Охват DCI-P3 - 41.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +10% 330 нит Swift 1 (SF114-34) 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50.3 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 158 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +488% 1.41 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.