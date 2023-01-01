Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 128GB 256GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (574 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 4878 баллов

На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 4878 баллов Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Имеет на 70% более четкий дисплей – 254 против 149 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 70% более четкий дисплей – 254 против 149 точек на дюйм (PPI) На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.6 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 574 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~84.6% Боковые рамки 8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.8 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1536 x 1024 3024 x 1964 Диагональ 12.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 990:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 93.8% - Охват Adobe RGB 65% - Охват DCI-P3 63.6% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит MacBook Pro 14 (2023) +52% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 209 граммов 274 / 272 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 40 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +382% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x2 ГБ 4x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.