Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go 2 или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go 2 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
59 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Microsoft Surface Laptop Go 2
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Процессор Intel Core i5 1135G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (574 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 4878 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.24 кг 1.6 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 574 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8%
Боковые рамки 8 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.8 дБ 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 990:1 845:1
Цветовой охват sRGB 93.8% 92.4%
Охват Adobe RGB 65% 67.7%
Охват DCI-P3 63.6% 68.1%
Время отклика 33 мс 31 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2 +3%
330 нит
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 209 граммов 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 40 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401 +246%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.5 дБ 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop Go 2 и Yoga 6 (13", Gen 7)
2. Surface Laptop Go 2 и Pavilion x360 2-in-1 (14")
3. Surface Laptop Go 2 и Surface Laptop 3 13.5
4. ROG Zephyrus G14 GA401 и ROG Strix G15 G513
5. ROG Zephyrus G14 GA401 и TUF Dash F15 FX516
6. ROG Zephyrus G14 GA401 и ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
7. ROG Zephyrus G14 GA401 и ROG Flow X13 GV301
8. ROG Zephyrus G14 GA401 и TUF Gaming A17 FA706
9. ROG Zephyrus G14 GA401 и Macbook Air (M1, 2020)
10. ROG Zephyrus G14 GA401 и Predator Triton 300 SE
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Microsoft Surface Laptop Go 2 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры