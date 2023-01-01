Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор Intel Core i5 1135G7 - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (574 и 713 см2) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 4878 баллов

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 4878 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч) Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.6 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 574 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8% Боковые рамки 8 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.8 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 990:1 845:1 Цветовой охват sRGB 93.8% 92.4% Охват Adobe RGB 65% 67.7% Охват DCI-P3 63.6% 68.1% Время отклика 33 мс 31 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +3% 330 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 209 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 40 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +246% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 10.4 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.