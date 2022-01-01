Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Легче – весит на 260 граммов меньше (1.24 и 1.5 кг)

На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 2456 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (574 и 713 см2) Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.5 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 574 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8% Боковые рамки 8 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 932:1 Цветовой охват sRGB - 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 - 41.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +32% 330 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +80% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.