Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go 2 или VivoBook Flip 14 TP470 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go 2 против Asus VivoBook Flip 14 TP470

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
48 из 100
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Microsoft Surface Laptop Go 2
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Asus VivoBook Flip 14 TP470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.24 и 1.5 кг)
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 2456 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (574 и 713 см2)
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.24 кг 1.5 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 324 x 220 x 18.7 мм
Площадь 574 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8%
Боковые рамки 8 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 932:1
Цветовой охват sRGB - 62.1%
Охват Adobe RGB - 43%
Охват DCI-P3 - 41.6%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2 +32%
330 нит
VivoBook Flip 14 TP470
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс
VivoBook Flip 14 TP470 +80%
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Laptop Go
3. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Pro 7
4. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
5. Asus VivoBook Flip 14 TP470 против HP Pavilion x360 14 (2021)
6. Asus VivoBook Flip 14 TP470 против Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus VivoBook Flip 14 TP470 и Microsoft Surface Laptop Go 2 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры