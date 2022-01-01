Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 На 588% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 709 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.24 и 1.45 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 50% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 220 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 149 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (574 и 696 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.45 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 574 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.6% Боковые рамки 8 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +50% 330 нит Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 39 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +488% 1.41 терафлопс Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.