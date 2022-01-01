Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 41 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 24GB 40GB Накопитель - 128GB 256GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.24 и 1.68 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (574 и 714 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 4878 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 27% более четкий дисплей – 189 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.68 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм Площадь 574 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.6% Боковые рамки 8 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.8 дБ 51.6 дБ

Дисплей 1536 x 1024 2240 x 1400 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 990:1 1142:1 Цветовой охват sRGB 93.8% 99.3% Охват Adobe RGB 65% 69.5% Охват DCI-P3 63.6% 68.8% Время отклика 33 мс 28 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +10% 330 нит Inspiron 14 Plus 7420 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 209 граммов 496 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Inspiron 14 Plus 7420 +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 24GB 40GB Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.