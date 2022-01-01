Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go 2 или Inspiron 14 Plus 7420 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go 2 против Dell Inspiron 14 Plus 7420

48 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
61 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Microsoft Surface Laptop Go 2
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 41 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 1135G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Dell Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.24 и 1.68 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (574 и 714 см2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 4878 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 189 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.24 кг 1.68 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 574 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.6%
Боковые рамки 8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.8 дБ 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 990:1 1142:1
Цветовой охват sRGB 93.8% 99.3%
Охват Adobe RGB 65% 69.5%
Охват DCI-P3 63.6% 68.8%
Время отклика 33 мс 28 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2 +10%
330 нит
Inspiron 14 Plus 7420
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 209 граммов 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.5 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Go 2 и Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Microsoft Surface Laptop Go 2 и Laptop Go
3. Microsoft Surface Laptop Go 2 и Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
4. Microsoft Surface Laptop Go 2 и Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
5. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Apple MacBook Pro 14 (2021)
6. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и XPS 13 Plus 9320
7. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
8. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Microsoft Surface Laptop Go 2 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры