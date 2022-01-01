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Microsoft Surface Laptop Go 2 против Dell Latitude 7430

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
51 из 100
Dell Latitude 7430
Microsoft Surface Laptop Go 2
Dell Latitude 7430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Батарея 41 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Dell Latitude 7430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (574 и 671 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 7430
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
Latitude 7430

Корпус

Вес 1.24 кг 1.22 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
Площадь 574 см2 671 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80.5%
Боковые рамки 8 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2
330 нит
Latitude 7430 +21%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс
Latitude 7430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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