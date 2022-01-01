Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 41 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (574 и 671 см2) Причины выбрать Dell Latitude 7430 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

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На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.22 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм Площадь 574 см2 671 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80.5% Боковые рамки 8 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Latitude 7430 +21% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 / 90 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Latitude 7430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.