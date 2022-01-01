Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.24 и 1.48 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (574 и 653 см2) Причины выбрать Dell Precision 5470 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 189% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14102 vs 4878 баллов

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (72 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.48 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм Площадь 574 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~87% Боковые рамки 8 мм 4.6 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Precision 5470 +52% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Precision 5470 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x2 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.