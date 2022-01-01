Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Легче – весит на 320 граммов меньше (1.24 и 1.56 кг)

На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (574 и 673 см2) Причины выбрать HP Pavilion x360 2-in-1 (14") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.56 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 322 x 209 x 19.9 мм Площадь 574 см2 673 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80.3% Боковые рамки 8 мм 6.1 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) - Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +32% 330 нит Pavilion x360 2-in-1 (14") 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 43 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Pavilion x360 2-in-1 (14") 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.