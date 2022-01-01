Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 516% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 792 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.24 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 50% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (574 и 769 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 149 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.4 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 574 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~70.3% Боковые рамки 8 мм 8.6 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1536 x 1024 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB - 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +50% 330 нит IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 171 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 96 Блоки текстурирования (TMUs) 40 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +907% 1.41 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.