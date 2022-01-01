Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go 2 или IdeaPad 1 14” (Intel) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go 2 против Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Microsoft Surface Laptop Go 2
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • На 516% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 792 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.24 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (41 и 32 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (574 и 769 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 149 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.24 кг 1.4 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 574 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~70.3%
Боковые рамки 8 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB - 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2 +50%
330 нит
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 96
Блоки текстурирования (TMUs) 40 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2 +907%
1.41 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2400 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Laptop Go
3. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Pro 7
4. Microsoft Surface Laptop Go 2 против Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
5. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против 3i Gen 6 (14")
6. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) против Acer Aspire 3 (A315-58)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Microsoft Surface Laptop Go 2 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры