Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (574 и 667 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022) Легче – весит на 250 граммов меньше (0.99 и 1.24 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8866 vs 4878 баллов

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (72 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 0.99 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 312 x 213.9 x 16.8 мм Площадь 574 см2 667 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~85.2% Боковые рамки 8 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 990:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 93.8% - Охват Adobe RGB 65% - Охват DCI-P3 63.6% 99% Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +10% 330 нит Gram 14 2-in-1 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 209 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Gram 14 2-in-1 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 11.1 x 6.9 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.