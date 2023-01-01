Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (574 и 689 см2) Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023) На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 4878 баллов

На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 4878 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (72 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (72 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 6% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.25 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 314 x 219.5 x 16.75 мм Площадь 574 см2 689 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~82.5% Боковые рамки 8 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 990:1 - Цветовой охват sRGB 93.8% - Охват Adobe RGB 65% - Охват DCI-P3 63.6% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Gram 2-in-1 14" (2023) +6% 350 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 209 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Gram 2-in-1 14" (2023) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 6000 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.