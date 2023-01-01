Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг) Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (574 и 830 см2) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15 На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7075 vs 4878 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7075 vs 4878 баллов Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 34% более четкий дисплей – 200 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.54 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 340 x 244 x 14.7 мм Площадь 574 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80.7% Боковые рамки 8 мм 11.5 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 2496 x 1664 Диагональ 12.4 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2496 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 990:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 93.8% - Охват Adobe RGB 65% - Охват DCI-P3 63.6% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Surface Laptop 5 15 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 0 Вт Вес зарядного устройства 209 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Surface Laptop 5 15 +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц - Тип LPDDR4X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.