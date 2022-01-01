Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 64GB 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 4140 баллов

На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.11 и 1.24 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.11 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 278.1 x 205.7 x 15.6 мм Площадь 574 см2 572 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80% Боковые рамки 8 мм 8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Золотистый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей 1536 x 1024 1536 x 1024 Диагональ 12.4 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1222:1 Цветовой охват sRGB - 94.4% Охват Adobe RGB - 60.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +10% 330 нит Surface Laptop Go 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 39 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics G1 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 1.87 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Surface Laptop Go н/д

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x2 ГБ Частота 4266 МГц 1866 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) - Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Размер - 10.0 x 6.6 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.