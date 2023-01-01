Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1200 2880 x 1800 Процессор Intel Core i5 1235U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3 Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.13 и 1.25 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.13 и 1.25 кг) Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (573 и 681 см2) Причины выбрать Acer Swift Go 14 SFG14-41 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8125 vs 6312 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8125 vs 6312 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.25 кг Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 321.7 x 211.7 x 15.9 мм Площадь 573 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~83.5% Боковые рамки 7.9 мм 10.1 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 2880 x 1800 Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Swift Go 14 SFG14-41 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Surface Laptop Go 3 12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Laptop Go 3 н/д Swift Go 14 SFG14-41 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU Surface Laptop Go 3 +27% 1.41 терафлопс Swift Go 14 SFG14-41 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.