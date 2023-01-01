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Microsoft Surface Laptop Go 3 против Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)

48 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 3
VS
56 из 100
Lenovo Slim 7i Carbon (13
Microsoft Surface Laptop Go 3
Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Процессор Intel Core i5 1235U
Память (ОЗУ)
Накопитель 256GB

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 3 и Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (573 и 620 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (0.96 и 1.13 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10109 vs 6312 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 227 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 3
vs
Slim 7i Carbon (13", Gen 8)

Корпус

Вес 1.13 кг 0.96 кг
Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 300.98 x 206.03 x 14.8 мм
Площадь 573 см2 620 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82.7%
Боковые рамки 7.9 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Белый, Серый
Материал Алюминий Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
Surface Laptop Go 3
12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 187 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Laptop Go 3
1.41 терафлопс
Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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