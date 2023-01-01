Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор Intel Core i5 1235U - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (573 и 620 см2) Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Немного легче – весит на 170 граммов меньше (0.96 и 1.13 кг)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (0.96 и 1.13 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10109 vs 6312 баллов

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10109 vs 6312 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч) Имеет на 52% более четкий дисплей – 227 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 0.96 кг Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 300.98 x 206.03 x 14.8 мм Площадь 573 см2 620 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82.7% Боковые рамки 7.9 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Белый, Серый Материал Алюминий Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1536 x 1024 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 Surface Laptop Go 3 12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Laptop Go 3 н/д Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:15 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 3 1.41 терафлопс Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.