Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель 256GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.13 и 1.24 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.13 и 1.24 кг) На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6312 vs 4878 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6312 vs 4878 баллов Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.24 кг Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 278.2 x 206.2 x 15.7 мм Площадь 573 см2 574 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.8% Боковые рамки 7.9 мм 8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей 1536 x 1024 1536 x 1024 Диагональ 12.4 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 990:1 Цветовой охват sRGB 100% 93.8% Охват Adobe RGB - 65% Охват DCI-P3 - 63.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 3 н/д Surface Laptop Go 2 330 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 209 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 3 1.41 терафлопс Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~77.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.