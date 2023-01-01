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Microsoft Surface Laptop Go 3 против Laptop Go 2

50 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 3
VS
46 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
Microsoft Surface Laptop Go 3
Microsoft Surface Laptop Go 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ)
Накопитель 256GB

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 3 и Laptop Go 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.13 и 1.24 кг)
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6312 vs 4878 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 3
vs
Surface Laptop Go 2

Корпус

Вес 1.13 кг 1.24 кг
Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 278.2 x 206.2 x 15.7 мм
Площадь 573 см2 574 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.8%
Боковые рамки 7.9 мм 8 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 12.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 990:1
Цветовой охват sRGB 100% 93.8%
Охват Adobe RGB - 65%
Охват DCI-P3 - 63.6%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 39 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 209 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Laptop Go 3
1.41 терафлопс
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~77.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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