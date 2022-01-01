Microsoft Surface Laptop Go против Acer Swift 3 (SF314-512)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.11 и 1.25 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (572 и 674 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6339 vs 4140 баллов
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (56 и 39 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Есть подсветка клавиатуры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.25 кг
|Размеры
|278.18 x 205.67 x 15.69 мм
|321 x 210 x 15 мм
|Площадь
|572 см2
|674 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~80.1%
|Боковые рамки
|8 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|44.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|12.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|149 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|1536 x 1024 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1222:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|94.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|65.7%
|-
|Охват DCI-P3
|64.4%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|39 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|218 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1058
Swift 3 (SF314-512) +41%
1493
Geekbench 5 (многоядерный)
2836
Swift 3 (SF314-512) +141%
6841
Cinebench R23 (одноядерный)
1059
Swift 3 (SF314-512) +22%
1293
Cinebench R23 (многоядерный)
4140
Swift 3 (SF314-512) +53%
6339
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|81.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|10.0 x 6.6 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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