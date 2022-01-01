Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.11 и 1.24 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (572 и 654 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4140 баллов

Комплектуется на 13.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 51% более четкий дисплей – 225 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.24 кг Размеры 278.18 x 205.67 x 15.69 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 572 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82% Боковые рамки 8 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 2560 x 1664 Диагональ 12.4 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1222:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 94.4% 99.9% Охват Adobe RGB 65.7% 87.6% Охват DCI-P3 64.4% 98.4% Время отклика 35 мс 29 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:10 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 218 граммов 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS - 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Laptop Go н/д MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x2 ГБ - Частота 1866 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.0 x 6.6 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.