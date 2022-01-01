Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.11 и 1.4 кг)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (572 и 646 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4140 баллов

Комплектуется на 19.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 39 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 52% более четкий дисплей – 227 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.4 кг Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 572 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.4% Боковые рамки 8 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 44.2 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1536 x 1024 2560 x 1600 Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1222:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 94.4% 100% Охват Adobe RGB 60.2% 88.3% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:10 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 39 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 218 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS - 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Laptop Go н/д MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.0 x 6.6 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.