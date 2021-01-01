Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 39 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i5 1035G1 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go На 433% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4140 vs 777 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.11 и 1.85 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (572 и 844 см 2 )

) Имеет на 49% более четкий дисплей – 149 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.85 кг Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 572 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.5% Боковые рамки 8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 12.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1222:1 400:1 Цветовой охват sRGB 94.4% - Охват Adobe RGB 60.2% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go +36% 300 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 218 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS - 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 256 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop Go н/д Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 1866 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.0 x 6.6 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.