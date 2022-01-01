Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Процессор Intel Core i5 1035G1 - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.11 и 1.23 кг)

Сенсорный экран Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7904 vs 4140 баллов

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (55 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.23 кг Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 572 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~88.6% Боковые рамки 8 мм 3.3 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 12.4 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1222:1 2000:1 Цветовой охват sRGB 94.4% 100% Охват Adobe RGB 60.2% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 300 нит XPS 13 Plus 9320 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки 1:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 39 Вт 60 Вт Вес зарядного устройства 218 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 1.87 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Surface Laptop Go н/д XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 1866 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.0 x 6.6 см 11.2 x 6.4 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.