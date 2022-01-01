Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор Intel Core i5 1035G1 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go Легче – весит на 240 граммов меньше (1.11 и 1.35 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (572 и 694 см2) Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (53 и 39 Вт*ч)

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5041 vs 4140 баллов

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.35 кг Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм Площадь 572 см2 694 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~77.9% Боковые рамки 8 мм 6.7 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1222:1 - Цветовой охват sRGB 94.4% - Охват Adobe RGB 60.2% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Go 300 нит EliteBook 840 G8 +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 53 Вт*ч Время полной зарядки 1:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 39 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 218 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 1.87 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 256 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Surface Laptop Go н/д EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 1866 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет - Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет - Тачпад Размер 10.0 x 6.6 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.