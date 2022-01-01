Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go или EliteBook x360 1040 G8 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go против HP EliteBook x360 1040 G8

50 из 100
Microsoft Surface Laptop Go
VS
51 из 100
HP EliteBook x360 1040 G8
Microsoft Surface Laptop Go
HP EliteBook x360 1040 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Батарея 39 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и HP EliteBook x360 1040 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.11 и 1.21 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (572 и 648 см2)
Причины выбрать HP EliteBook x360 1040 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (54 и 39 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4875 vs 4140 баллов
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
EliteBook x360 1040 G8

Корпус

Вес 1.11 кг 1.21 кг
Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 319 x 203 x 16.6 мм
Площадь 572 см2 648 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~83.4%
Боковые рамки 8 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 -
Цветовой охват sRGB 94.4% -
Охват Adobe RGB 60.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop Go
300 нит
EliteBook x360 1040 G8 +233%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Surface Laptop Go
н/д
EliteBook x360 1040 G8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ -
Частота 1866 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop 4 13.5 или Surface Laptop Go
2. Surface Pro 8 или Surface Laptop Go
3. Surface Pro 7 или Surface Laptop Go
4. ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или EliteBook x360 1040 G8
5. EliteBook 840 G8 или EliteBook x360 1040 G8
6. Surface Pro 7 или EliteBook x360 1040 G8
7. EliteBook x360 1030 G8 или EliteBook x360 1040 G8
8. ZBook Firefly 14 G8 или EliteBook x360 1040 G8

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook x360 1040 G8 и Microsoft Surface Laptop Go – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры