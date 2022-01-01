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Microsoft Surface Laptop Go против HP ENVY x360 13 (2021)

50 из 100
Microsoft Surface Laptop Go
VS
52 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
Microsoft Surface Laptop Go
HP ENVY x360 13 (2021)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и HP ENVY x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.11 и 1.32 кг)
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5864 vs 4140 баллов
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (51 и 39 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.32 кг
Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм
Площадь 572 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~81.8%
Боковые рамки 8 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Золотистый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 -
Цветовой охват sRGB 94.4% -
Охват Adobe RGB 60.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop Go
300 нит
ENVY x360 13 (2021) +233%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS - 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 768
Блоки текстурирования (TMUs) 32 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 24
Производительность GPU
Surface Laptop Go
н/д
ENVY x360 13 (2021)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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