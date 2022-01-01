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Microsoft Surface Laptop Go против HP Pavilion x360 14 (2021)

50 из 100
Microsoft Surface Laptop Go
VS
40 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
Microsoft Surface Laptop Go
HP Pavilion x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и HP Pavilion x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.11 и 1.61 кг)
  • На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4140 vs 2428 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (572 и 716 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 149 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (43 и 39 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
Pavilion x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.61 кг
Размеры 278.1 x 205.7 x 15.6 мм 324 x 221 x 18.7 мм
Площадь 572 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~75.4%
Боковые рамки 8 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 -
Цветовой охват sRGB 94.4% -
Охват Adobe RGB 60.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop Go +20%
300 нит
Pavilion x360 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 12
Производительность GPU
Surface Laptop Go
н/д
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет -
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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