Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Go или Spectre x360 13 (2021) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Go против HP Spectre x360 13 (2021)

56 из 100
Microsoft Surface Laptop Go
VS
65 из 100
HP Spectre x360 13 (2021)
Microsoft Surface Laptop Go
HP Spectre x360 13 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1536 x 1024
Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и HP Spectre x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.11 и 1.3 кг)
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (60 и 39 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
Spectre x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.3 кг
Ширина 278.1 мм 307 мм
Высота 205.7 мм 195 мм
Толщина 15.6 мм 17 мм
Площадь 572 см2 599 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~81.4%
Боковые рамки 8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное -
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 -
Цветовой охват sRGB 94.4% -
Охват Adobe RGB 60.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop Go
300 нит
Spectre x360 13 (2021) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см 11.1 x 5.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Go vs Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. Microsoft Surface Laptop Go vs ASUS ZenBook 13 OLED UM325
3. Microsoft Surface Laptop Go vs Microsoft Surface Laptop 4 15
4. Microsoft Surface Laptop Go vs Microsoft Surface Laptop 3 13.5
5. HP Spectre x360 13 (2021) vs HP Spectre x360 14 (2021)
6. HP Spectre x360 13 (2021) vs Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
7. HP Spectre x360 13 (2021) vs ASUS ZenBook 13 OLED UM325
8. HP Spectre x360 13 (2021) vs Microsoft Surface Pro 7

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 13 (2021) и Microsoft Surface Laptop Go – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях