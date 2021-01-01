Microsoft Surface Laptop Go против Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.11 и 1.43 кг)
- На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1354 vs 944 баллов
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (572 и 682 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (46 и 39 Вт*ч)
- Есть подсветка клавиатуры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.43 кг
|Ширина
|278.1 мм
|311.5 мм
|Высота
|205.7 мм
|219 мм
|Толщина
|15.6 мм
|17.6 мм
|Площадь
|572 см2
|682 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~71.5%
|Боковые рамки
|8 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|140°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|44.2 дБ
|36.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.4 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|149 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|1536 x 1024 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1222:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|94.4%
|99.3%
|Охват Adobe RGB
|60.2%
|70.7%
|Охват DCI-P3
|-
|68.4%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|39 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|218 граммов
|355 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1074
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop Go +15%
2718
Cinebench R20 (одноядерный)
503
Cinebench R20 (многоядерный)
Surface Laptop Go +43%
1354
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|1.87 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|-
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Synaptic CX11880
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81.5 дБ
|81.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|10.0 x 6.6 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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