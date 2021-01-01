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Microsoft Surface Laptop Go против Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)

56 из 100
Microsoft Surface Laptop Go
VS
60 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
Microsoft Surface Laptop Go
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
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Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.11 и 1.43 кг)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1354 vs 944 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (572 и 682 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (46 и 39 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.43 кг
Ширина 278.1 мм 311.5 мм
Высота 205.7 мм 219 мм
Толщина 15.6 мм 17.6 мм
Площадь 572 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~71.5%
Боковые рамки 8 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ 36.9 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 94.4% 99.3%
Охват Adobe RGB 60.2% 70.7%
Охват DCI-P3 - 68.4%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 1.87 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Go
н/д
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Synaptic CX11880
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.5 дБ 81.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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